Друг Хабиба Нурмагомедова одолел непобежденного бойца на турнире в США

В американском Солт-Лейк-Сити прошел турнир PFL (Professional Fighters league), в андеркарде которого сошлись российский боец Гаджи Рабаданов и представитель Никарагуа Элвин Эспиноза, передает корреспондент NUR.KZ.

Бой рассчитанный на три раунда в легком весе продлился всю отведенную дистанцию. Победу в поединке одержал россиянин единогласным решением судей- 30-27, 30 -27, 30-27.

На данный момент на счету Рабаданова 22 победы, 4 поражения и одна ничья в профессиональной карьере. Эспиноза же потерпел первое поражение в 11 боях.

Сразу после боя стало известно, что следующий бой друг Хабиба Нурмагомедова проведет в Майами против канадского файтера Мишеля Дюфорта.

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