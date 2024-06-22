Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Друг Хабиба Нурмагомедова одолел непобежденного бойца на турнире в США

Опубликовано:

Российский боец ММА Гаджи Рабаданов
Гаджи Рабаданов. Фото: Cooper Neill/Getty Images

В американском Солт-Лейк-Сити прошел турнир PFL (Professional Fighters league), в андеркарде которого сошлись российский боец Гаджи Рабаданов и представитель Никарагуа Элвин Эспиноза, передает корреспондент NUR.KZ.

Бой рассчитанный на три раунда в легком весе продлился всю отведенную дистанцию. Победу в поединке одержал россиянин единогласным решением судей- 30-27, 30 -27, 30-27.

На данный момент на счету Рабаданова 22 победы, 4 поражения и одна ничья в профессиональной карьере. Эспиноза же потерпел первое поражение в 11 боях.

Сразу после боя стало известно, что следующий бой друг Хабиба Нурмагомедова проведет в Майами против канадского файтера Мишеля Дюфорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122098-drug-habiba-nurmagomedova-odolel-nepobezhdennogo-boyca-na-turnire-v-ssha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.