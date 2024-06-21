Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Икрам Алискеров провел дуэль взглядов с Робертом Уиттакером перед историческим турниром UFC

Опубликовано:

Бойцы UFC Роберт Уиттакер и Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер и Икрам Алискеров: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров провел Дуэль взглядов перед поединком с бывшим чемпионом UFC Робертом Уиттакером, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт организации.

Поединок этих бойцов возглавит первый в истории турнир промоушена в Саудовской Аравии. Напомним, что Алискеров вышел против Уиттакера на коротком уведомлении, изначально соперником австралийца должен был выступить непобежденный Хамзат Чимаев, однако он снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

Этим объясняется разница в статусе двух файтеров. Россиянин не входит в топ-15 лучших файтеров среднего веса, в то время как Роберт занимает третью строчку.

Для Алискерова это будет лишь третий поединок в UFC, но победа в этом бою даст ему прямую путевку в топ-10, а при лучших раскладах в топ-5 среднего дивизиона.

Профессиональный рекорд Икрама составляет 15-1, единственное поражение в карьере он потерпел от Чимаева в 2019 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122026-ikram-aliskerov-provel-duel-vzglyadov-s-robertom-uittakerom-pered-istoricheskim-turnirom-ufc/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.