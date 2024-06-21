Икрам Алискеров провел дуэль взглядов с Робертом Уиттакером перед историческим турниром UFC

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров провел Дуэль взглядов перед поединком с бывшим чемпионом UFC Робертом Уиттакером, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт организации.

Поединок этих бойцов возглавит первый в истории турнир промоушена в Саудовской Аравии. Напомним, что Алискеров вышел против Уиттакера на коротком уведомлении, изначально соперником австралийца должен был выступить непобежденный Хамзат Чимаев, однако он снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

Этим объясняется разница в статусе двух файтеров. Россиянин не входит в топ-15 лучших файтеров среднего веса, в то время как Роберт занимает третью строчку.

Для Алискерова это будет лишь третий поединок в UFC, но победа в этом бою даст ему прямую путевку в топ-10, а при лучших раскладах в топ-5 среднего дивизиона.

Профессиональный рекорд Икрама составляет 15-1, единственное поражение в карьере он потерпел от Чимаева в 2019 году.

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