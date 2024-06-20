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Асу Алмабаев вернулся на родину после исторического боя в UFC (видео)

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Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев
Асу Алмабаев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прилетел в Алматы после победного боя в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды файтера.

В аэропорту Алматы Асу Алмабаева торжественно встретили родные, друзья и болельщики.

Напомним, 16 июня казахстанец встретился в октагоне с американцем Хосе Джонсоном и одержал победу единогласным судейским вердиктом. Для Алмабаева это был первый раз, когда его бой проходил в главном карде турнира.

После третьей победы подряд Зульфикар не попал в топ-15 бойцов UFC в наилегчайшем дивизионе.

Ранее, тренер команды Dar Pro Team Эдуард Базров поделился мыслями от третьего поединка своего подопечного Асу Алмабаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2120805-asu-almabaev-vernulsya-na-rodinu-posle-istoricheskogo-boya-v-ufc-video/

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