Асу Алмабаев вернулся на родину после исторического боя в UFC (видео)

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прилетел в Алматы после победного боя в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды файтера.

В аэропорту Алматы Асу Алмабаева торжественно встретили родные, друзья и болельщики.

Напомним, 16 июня казахстанец встретился в октагоне с американцем Хосе Джонсоном и одержал победу единогласным судейским вердиктом. Для Алмабаева это был первый раз, когда его бой проходил в главном карде турнира.

После третьей победы подряд Зульфикар не попал в топ-15 бойцов UFC в наилегчайшем дивизионе.

Ранее, тренер команды Dar Pro Team Эдуард Базров поделился мыслями от третьего поединка своего подопечного Асу Алмабаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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