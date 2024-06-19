"Наша цель – это пояс UFC": тренер Асу Алмабаева – о третьей победе бойца в промоушене

Тренер команды Dar Pro Team Эдуард Базров в интервью для Prosports.kz поделился мыслями от третьего поединка своего подопечного Асу Алмабаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Напомним, 16 июня казахстанец встретился в октагоне с американцем Хосе Джонсоном и одержал победу единогласным судейским вердиктом. Оппонент был выше Алмабаева на 20 сантиметров.

"Очень доволен выступлением Асу… Идем к намеченной цели, будем работать. Конечно же, были моменты, когда мы чуть-чуть с командой начали переживать – ну, не чуть-чуть: был момент, когда он такой треугольник закрыл… Асу все контролировал, все хорошо.

Стремимся в рейтинг UFC – завтра как раз-таки он будет обновляться. Думаю, было бы неплохо, если бы Асу был уже в Топ-15 сильных бойцов своей весовой категории… А наша цель – это пояс UFC", - заявил Базров.

Асу Алмабаев не попал в обновленный рейтинг лучших бойцов наилегчайшего веса организации.

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