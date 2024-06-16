Стало известно, сколько Асу Алмабаев заработал за третью победу в UFC

Официальный Telegram-канал UFC Russia опубликовал список бойцов, получивших бонусы за выступление на турнире UFC on ESPN 58 с участием казахстанца Асу Алмабаева, передает NUR.KZ.
Напомним, "Зульфикар" провел свой третий поединок в промоушене Даны Уайта, встретившись с американцем Хосе Джонсоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Таким образом, Асу Алмабаев одержал третью победу в лиге. За успешное выступление он заработал 12 тысяч долларов по фиксированному гонорару от UFC. Бонусы в размере 50 тысяч долларов за "Лучший бой вечера" получили Габриэлла Фернандес и Карли Джудис.
Также дополнительный гонорар за "Лучшее выступление вечера" получил японец Тацуро Таира, который победил Алекса Переса техническим нокаутом из-за травмы в главном событии турнира в американском Лас-Вегасе.
У Алмабаева остался один бой по действующему контракту, данная победа, вероятнее всего, позволит ему войти в топ-15 лучших файтеров своего дивизиона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2118366-stalo-izvestno-skolko-asu-almabaev-zarabotal-za-tretyu-pobedu-v-ufc/