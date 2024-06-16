Нокаутом завершился главный бой турнира UFC с участием Алмабаева

В американском Лас-Вегасе завершился не номерной турнир UFC on ESPN 58, где в главном событии вечера японец Тацуро Таира встретился с местным бойцом Алексом Перезом, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Рейтинговый бой в наилегчайшей весовой категории (до 57 килограммов), где также выступает казахстанец Асу Алмабаев, завершился победой Таиры во втором раунде. Представитель Японии отправил своего оппонента в нокаут за две минуты до финального гонга.

Отметим, что на данный момент Тацуро находится на 13-й позиции рейтинга, проигравший Перез занимает пятое место. Эта победа обеспечит Таире место в первой десятке лучших бойцов дивизиона.

В свою очередь Асу Алмабаев, ранее не входивший в рейтинг, вероятнее всего попадет в топ-15, однако сам боец не согласен на такие условия и уже бросил вызов бойцу из топ-4, после своего третьего успешного выступления в промоушене Даны Уайта.

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