Асу Алмабаев бросил вызов топовому сопернику после третьей победы в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев в послематчевом интервью Майклу Биспингу бросил вызов топовому бойцу своего дивизиона, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В рамках главного карда не номерного турнира UFC on ESPN 58 на арене Apex в американском Лас-Вегасе, Асу подрался с самым высоким бойцом в наилегчайшей весовой категории Хосе Джонсоном из США.

По итогам поединка казахстанский файтер одержал победу единогласным решением судей. Ранее СМИ сообщали, что успешный исход этого боя может вывести «Зульфикара» в топ-15 лучших бойцов организации своего веса.

После боя Асу Алмабаев обратился к матчмейкерам и главе организации с предложением дать ему нового соперника из элитного дивизиона.

"Мик Мейнер, Дана Уайт, Джон, я боец не топ-10 и не топ-15. Я должен входить в пятерку лучших. Кай Кара Фрэнс, мы встретимся!", - заявил казахстанец.

Кай Кара Фрэнс - новозеландский боец, занимающий 4-е место в рейтинге наилегчайшего веса.

Отметим, что Алмабаев одержал победу в третьем подряд поединке в UFC, его актуальный рекорд составляет 20 побед и два поражения.

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