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Удушающим приемом в третьем раунде завершился бой казаха на турнире UFC (видео)

Опубликовано:

Бойцы UFC Мелкизаэл Коста и Сайран Нурданбек
Мелкизаэл Коста и Сайран Нурданбек: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Этнический казах Сайран Нурданбек, представляющий в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Китай, потерпел поражение на турнире UFC on ESPN 58, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Боец выступает в полулегкой весовой категории (до 66 килограммов). Его соперником выступил файтер из Бразилии Мелкизаэл Коста. Поединок был завершен досрочно в третьей пятиминутке.

Коста забрал спину и Нурданбека и провел редкий удушающий прием через челюсть. Сайран постучал менее чем за две минуты до финального гонга. Его актуальная статистика в смешанных единоборствах теперь составляет 39 побед и 12 поражений.

Напомним, ранее 30-летний представитель Китая потерпел поражение от американца Стивена Гарсии, таким образом, Сайран Нурданбек начал серию из двух поражений. В промоушене Даны Уайта он провел шесть поединков, три из них завершились победой, три – поражением.

Для Мелкизаэла Косты эта победа стала 21-й в профессиональной карьере при семи поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2118105-udushayushchim-priemom-v-tretem-raunde-zavershilsya-boy-kazaha-na-turnire-ufc-video/

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