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Хамзат Чимаев был госпитализирован и не примет участие в ближайшем поединке UFC

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Боец UFC Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев снялся с боя против экс-чемпиона Роберта Уиттакера, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram промоушена.

Бой Чимаев - Уиттакер должен был стать главным событием UFC Fights Nights в Саудовской Аравии 22 июня. Теперь же, Хамзата в данном поединке заменит Икрам Алискеров.

Причиной снятия с турнира российского бойца может служить состояние здоровья. Как рассказывает Championat.com файтер был госпитализирован. Что послужило причиной госпитализации на данный момент неизвестно.

Напомним, последний раз Чимаев выходил в клетку UFC в октябре прошлого года. В том поединке он встречался с Камару Усманом и победил его судейским решением.

Ранее, был отменен другой топовый бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2117367-hamzat-chimaev-byl-gospitalizirovan-i-ne-primet-uchastie-v-blizhayshem-poedinke-ufc/

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