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Асу Алмабаев раскрыл свой план на третий поединок в UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев
Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев в интервью для YouTube-канала РБ Спорт: Единоборства озвучил свои планы на третий поединок в UFC, сообщает NUR.KZ.

16 июня казахстанский файтер выступит на турнире UFC on ESPN 58, где его соперником выступит американский боец Хосе Джонсон. Поединок состоится в рамках наилегчайшей весовой категории.

Отметим, что рост Алмабаева составляет 162 сантиметра, Джонсона – 183. "Зульфикар" признался, что Хосе потенциально его самый высокий оппонент в карьере, но ему удалось найти спарринг-партнеров схожего роста и провести подготовительный лагерь

На вопрос о тактике на бой со столь высоким соперником Асу ответил следующее:

"Я базовый джитсер, занимался разными видами спорта, но борьба у меня проходит, поэтому будем переводить, валить, тушить. Если будет возможность финишировать, постараюсь это сделать. Постараюсь все козыри, которые у меня есть, использовать".

Напомним, актуальный рекорд казахстанца в смешанных единоборствах составляет 19 побед и два поражения. В последний раз он выходил в октагон в марте этого года на турнире UFC 299. Ему удалось одержать победу над Си Джеем Вергарой единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2117142-asu-almabaev-raskryl-svoy-plan-na-tretiy-poedinok-v-ufc/

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