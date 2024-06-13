Казахстанский боец рассказал, когда Асу Алмабаев может стать чемпионом UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков в интервью для Legalbet.kz рассказал о перспективах своего соотечественника Асу Алмабаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Напомним, Алмабаев проведет свой третий поединок в промоушене Даны Уайта 16 июня в основном карде турнира UFC on ESPN 58, его соперником выступит файтер из США Хосе Джонсон (16-8).

"Ожидаем очередной победы Асу. Я бы сказал, уверенной победы. Я думаю, она ему вообще много что даст. Победа даст ему возможность попасть в Топ-15. Если до конца года он ещё подерётся, то мы увидим его уже в Топ-10 или Топ-5. А к 2025 году я его вообще вижу чемпионом. Так что от этого боя много что зависит. Думаю, он будет тяжёлым, но у Асу есть все ключи к победе. Плюс уровень борьбы у Асу очень высокий. Я думаю, будет досрочная победа сабмишном от Асу Алмабаева", — заявил Рафиков.

Актуальный рекорд "Зульфикара" в профессиональных ММА составляет 19-2, всего его поединки в UFC завершались победой.

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