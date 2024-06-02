"Это был великий бой": Хабиб Нурмагомедов дал оценку поединку Ислама Махачева

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой своего соотечественника Ислама Махачева против американца Дастина Порье, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC.
Нурмагомедов секундировал Махачеву в бою, на кону которого стоял чемпионский титул в легком весе, в рамках номерного турнира UFC 302.
"Сегодня Ислам сильно вырос. Этот парень показал сегодня всем людям, насколько сильно он знает свои возможности и может делать еще больше. Все время люди находятся под давлением и не показывают свои самые сильные стороны. Вам просто нужно найти это внутри себя. Это был великий бой", - отметил Нурмагомедов.
Ранее Ислам Махачев поделился своими дальнейшими планами на завоевание чемпионского титула в весе Шавката Рахмонова.
Напомним, российский файтер в третий раз защитил пояс UFC в легком дивизионе. Теперь в активе 32-летнего Махачева 26 побед при одном поражении в профессиональных MMA. Он возглавляет мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2110887-eto-byl-velikiy-boy-habib-nurmagomedov-dal-ocenku-boya-mahacheva/