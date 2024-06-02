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Молдавский боец потерпел сокрушительное поражение на турнире UFC 302

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Молдавский боец MMA Александр Романов
Александр Романов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Жаилтон Алмейда одержал уверенную победу над молдаванином Александром Романовым на турнире UFC 302, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в предварительном карде шоу в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Перед боем Алмейда занимал седьмое место в рейтинге тяжелого дивизиона (до 120,2 кг), а Романов — 13-е.

Бразилец быстро провел тейкдаун и приступил к попыткам сабмишена. Сначала молдаванин смог защититься, однако затем оказался в критическом положении. В итоге Алмейда удушающим приемом заставил соперника просигнализировать о сдаче на третьей минуте поединка.

32-летний бразилец закрыл неудачу в последнем бою. Теперь на его счету 21 победа при трех поражениях в MMA.

Романов проиграл третий раз за последние четыре поединка. Всего в активе 33-летнего молдаванина 17 побед при трех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2110815-moldavskiy-boec-poterpel-sokrushitelnoe-porazhenie-na-turnire-ufc-302/

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