Молдавский боец потерпел сокрушительное поражение на турнире UFC 302

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Жаилтон Алмейда одержал уверенную победу над молдаванином Александром Романовым на турнире UFC 302, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в предварительном карде шоу в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Перед боем Алмейда занимал седьмое место в рейтинге тяжелого дивизиона (до 120,2 кг), а Романов — 13-е.

Бразилец быстро провел тейкдаун и приступил к попыткам сабмишена. Сначала молдаванин смог защититься, однако затем оказался в критическом положении. В итоге Алмейда удушающим приемом заставил соперника просигнализировать о сдаче на третьей минуте поединка.

32-летний бразилец закрыл неудачу в последнем бою. Теперь на его счету 21 победа при трех поражениях в MMA.

Романов проиграл третий раз за последние четыре поединка. Всего в активе 33-летнего молдаванина 17 побед при трех поражениях.

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