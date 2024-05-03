Первый кыргыз в истории UFC успешно прошел взвешивание перед вторым боем в лиге

Кыргызстанский боец смешанного стиля (MMA) Мыктыбек Оролбай уулу успешно прошел взвешивание перед турниром UFC 301, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.
Номерное шоу лиги состоится в Рио-де-Жанейро в ночь на 5 мая по казахстанскому времени. Оролбай выступит в предварительном карде, его соперником будет бразилец Элвес Бренер.
Планируется, что поединок пройдет в легком весе (до 70,3 кг). Кыргызстанец на официальной церемонии взвешивании уложился в лимит.
Для 26-летнего Оролбая этот бой будет вторым в UFC. Спортсмен дебютировал в промоушене в прошлом ноябре и одолел серба Уроша Медича удушающим приемом.
Сейчас Оролбай идет на серии из семи побед. Всего в профессиональных MMA он выиграл 12 боев, уступил в одном, а еще один его поединок завершился вничью.
Оролбай — первый этнический кыргыз в ростере UFC. Также он стал первым представителем Кыргызстана в промоушене среди мужчин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2095568-pervyy-kyrgyz-v-istorii-ufc-uspeshno-proshel-vzveshivanie-pered-vtorym-boem-v-lige/