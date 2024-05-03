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Первый кыргыз в истории UFC успешно прошел взвешивание перед вторым боем в лиге

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Кыргызстанский боец MMA Мыктыбек Оролбай уулу
Мыктыбек Оролбай уулу. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Кыргызстанский боец смешанного стиля (MMA) Мыктыбек Оролбай уулу успешно прошел взвешивание перед турниром UFC 301, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Номерное шоу лиги состоится в Рио-де-Жанейро в ночь на 5 мая по казахстанскому времени. Оролбай выступит в предварительном карде, его соперником будет бразилец Элвес Бренер.

Планируется, что поединок пройдет в легком весе (до 70,3 кг). Кыргызстанец на официальной церемонии взвешивании уложился в лимит.

Для 26-летнего Оролбая этот бой будет вторым в UFC. Спортсмен дебютировал в промоушене в прошлом ноябре и одолел серба Уроша Медича удушающим приемом.

Сейчас Оролбай идет на серии из семи побед. Всего в профессиональных MMA он выиграл 12 боев, уступил в одном, а еще один его поединок завершился вничью.

Оролбай — первый этнический кыргыз в ростере UFC. Также он стал первым представителем Кыргызстана в промоушене среди мужчин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2095568-pervyy-kyrgyz-v-istorii-ufc-uspeshno-proshel-vzveshivanie-pered-vtorym-boem-v-lige/

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