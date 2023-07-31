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Алексей Кунченко: Рахмонов и Чимаев - самые опасные соперники для чемпиона UFC Эдвардса

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Российский боец Алексей Кунченко
Алексей Кунченко. Фото: instagram.com/rcc_mma/

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко назвал самых опасных соперников для действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса, передает Youtube-канал Meta MMA.

По словам Алексея, британскому бойцу стоит избегать казахстанца Шавката Рахмонова и представителя Швеции Хамзата Чимаева.

"Эдвардс - хороший боец. Сейчас он раскрылся и на пике, но ненадолго. К нему подбираются молодые ребята. Очень перспективные. Без поражений. Ему будет сложновато. Свой пояс он может потерять, если не в первой, то на третьей защите.

Опасными соперниками для него являются Хамзат Чимаев и Шавкат Рахмонов. Не думаю, что Эдвардс переборет Чимаева. У Хамзата хороший функционал. Он всегда подготовлен. Шавкат Рахмонов тоже хороший претендент на титул. Эти бойцы одновременно перспективные и опытные.

Они могут составить Эдвардсу хорошую конкуренцию, если этих парней не столкнуть лбами друг с другом. Менеджеры грамотно делают работу, чтобы они не сошлись. Кто-то из них должен выйти на титул, а поражение отбросит каждого на два-три боя назад. Поэтому им дают других соперников", - заявил Кунченко.

Напомним, что свой следующий Леон Эдвардс проведет против Колби Ковингтона. Тогда как Хамзат Чимаев встретится с Паулой Костой, а Шавкат Рахмонов - с Келвином Гастелумом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030755-aleksey-kunchenko-rahmonov-i-chimaev-samye-opasnye-soperniki-dlya-chempiona-ufc-edvardsa/

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