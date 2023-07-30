Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Блахович проиграл Перейре на турнире UFC 291

Опубликовано:

Бой Ян Блахович - Алекс Перейра
Бой Ян Блахович - Алекс Перейра. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

На турнире UFC 291 в городе Солт-Лейк-Сити (США) состоялся соглавный поединок. В октагоне сошлись поляк Ян Блахович и бразильский боец Алекс Перейра, передает NUR.KZ.

Бой прошел в лимите полутяжелого веса и был рассчитан на три раунда.

Поединок продлился всю дистанцию. Бойцы выдали близкий и конкурентный бой. Явным преимуществом никто не владел. И у каждого были свои моменты с успешными действиями в октагоне.

Так, в первом раунде эффективно атаковал Блахович. Во второй пятиминутке уже Перейра мог завершить бой досрочно.

Третий же раунд бойцы провели в стойке. В итоге мнения судей разделились. Двое из них отдали победу Алексу со счетом 29-28, 29-28. Третий судья посчитал, что выиграл поляк со счетом 29:28.

Таким образом, Перейра выиграл раздельным решением судей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030576-blahovich-proigral-pereyre-na-turnire-ufc-291/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.