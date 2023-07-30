Блахович проиграл Перейре на турнире UFC 291

Бой Ян Блахович - Алекс Перейра. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

На турнире UFC 291 в городе Солт-Лейк-Сити (США) состоялся соглавный поединок. В октагоне сошлись поляк Ян Блахович и бразильский боец Алекс Перейра, передает NUR.KZ.

Бой прошел в лимите полутяжелого веса и был рассчитан на три раунда.

Поединок продлился всю дистанцию. Бойцы выдали близкий и конкурентный бой. Явным преимуществом никто не владел. И у каждого были свои моменты с успешными действиями в октагоне.

Так, в первом раунде эффективно атаковал Блахович. Во второй пятиминутке уже Перейра мог завершить бой досрочно.

Третий же раунд бойцы провели в стойке. В итоге мнения судей разделились. Двое из них отдали победу Алексу со счетом 29-28, 29-28. Третий судья посчитал, что выиграл поляк со счетом 29:28.

Таким образом, Перейра выиграл раздельным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030576-blahovich-proigral-pereyre-na-turnire-ufc-291/