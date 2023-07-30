UFC 291: Тони Фергюсон потерпел шестое поражение подряд (видео)

Тони Фергюсон. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский город Солт-Лейк-Сити принимает крупный турнир UFC 291. В рамках события американец Тони Фергюсон досрочно проиграл соотечественнику Бобби Грину, передает NUR.KZ.

Данный бой прошел в основном карде турнира. Он был рассчитан на три раунда. Однако завершился в концовке заключительного периода.

Грин владел преимуществом, хоть и оказался в стартовом раунде в нокдауне. Ему удавалось перебивать своего соперника. Также он доминировал в партере.

Буквально в конце боя Фергюсон оказался на покрытии. Этим воспользовался Грин, которому в итоге удалось провести удушающий прием.

Таким образом, Тони Фергюсон потерпел шестое поражение подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030572-ufc-291-toni-fergyuson-poterpel-shestoe-porazhenie-podryad/