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UFC 291: Порье и Гэтжи прошли процедуру взвешивания

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Боец Дастин Порье
Дастин Порье. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В Солт-Лейк-Сити (США) состоялась процедура взвешивания участников крупного турнира UFC 291. Бойцы главных поединков уложились в необходимый лимит, передает NUR.KZ.

Напомним, в главном поединке в октагоне сойдутся американские бойцы легкого веса (до 70,3 кг) Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

Обоим удалось уложиться в лимит. Так, Гэтжи показал на весах 70,8 кг (допустимый перевес перевес в 1 фунт). Вес Порье составил 70,3 кг.

В соглавном бою сразятся поляк Ян Блахович и бразилец Алекс Перейра. Они выступят в полутяжелом дивизионе (до 93 кг). Под Блаховичем весы показали 93 кг. У Перейры вес накануне боя составил 93,2 кг (допустимый перевес).

Добавим, что турнир пройдет завтра, 30 июля. Основной кард по времени Астаны начнется в 08:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030541-ufc-291-pore-i-getzhi-proshli-protseduru-vzveshivaniya/

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