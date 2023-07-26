"Не ищи оправданий": Азат Максум вновь вызвал на бой Джошуа Вана

Азат Максум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум бросил вызов обидчику Жалгаса Жумагулова американскому файтеру Джошуа Вану, передает NUR.KZ.

Азат предложил Вану подраться в октябре в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294.

"Залечиваю небольшие травмы и начал процесс восстановления. Скоро вновь увидите в клетке. Джошуа Ван, я иду за тобой. Октябрь, Абу-Даби. Не ищи оправданий!", — написал Максум на своей странице в Instagram.

Напомним, что не так давно Азат Максум дебютировал в UFC с победы над американцем Тайсоном Нэмом.

После поединка 28-летний казахстанский боец вызвал на бой Джошуа Вана, который в свою очередь выиграл у Жалгаса Жумагулова на турнире UFC on ABC 5.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030194-ne-ischi-opravdaniy-azat-maksum-vnov-vyzval-na-boy-dzhoshua-vana/