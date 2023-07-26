Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не ищи оправданий": Азат Максум вновь вызвал на бой Джошуа Вана

Опубликовано:

Боец Азат Максум
Азат Максум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум бросил вызов обидчику Жалгаса Жумагулова американскому файтеру Джошуа Вану, передает NUR.KZ.

Азат предложил Вану подраться в октябре в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294.

"Залечиваю небольшие травмы и начал процесс восстановления. Скоро вновь увидите в клетке. Джошуа Ван, я иду за тобой. Октябрь, Абу-Даби. Не ищи оправданий!", — написал Максум на своей странице в Instagram.

Напомним, что не так давно Азат Максум дебютировал в UFC с победы над американцем Тайсоном Нэмом.

После поединка 28-летний казахстанский боец вызвал на бой Джошуа Вана, который в свою очередь выиграл у Жалгаса Жумагулова на турнире UFC on ABC 5.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030194-ne-ischi-opravdaniy-azat-maksum-vnov-vyzval-na-boy-dzhoshua-vana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.