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Чимаев: Я заставлю Косту плакать

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Боец Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Шведский боец MMA Хамзат Чимаев оценил своего следующего оппонента Пауло Косту (Бразилия), с которым он встретится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает sportskeeda.com.

"Приятно побить кого-нибудь и заработать деньги. Люблю свою работу. И счастлив вернуться. В ОАЭ я чувствую себя так, словно нахожусь дома. Здорово, что бой пройдет именно там. Меня там хорошо поддерживают. Люди меня любят. И плюс в этой стране своя энергетика.

Коста? В нем нет ничего необычного. Он много болтает. Прошлый оппонент тоже много говорил, но в клетке я просто оторвал голову. Так же будет и в этот раз. Заставлю его плакать",- озвучил Чимаев.

Напомним, поединок Чимаева против Косты состоится 21 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2029728-chimaev-ya-zastavlyu-kostu-plakat/

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