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Азат Максум - Джошуа Вану: Надеюсь UFC решит, что ты следующий

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Азат Максум
Азат Максум. Фото: OCTAGON

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум заявил, что готов подраться с американцем Джошуа Ваном на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября, передает NUR.KZ.

Об этом Азат сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Ван, надеюсь UFC решит, что ты следующий. Я готов. Давай встретимся 21 октября в Абу-Даби. Не переоценивай себя! У меня свои планы в UFC, и я хочу убрать тебя", - написал Максум в Instagram.

Ранее казахстанский боец заявил, что хочет отомстить за земляка Жалгаса Жумагулова, который потерпел поражение от Джошуа Вана и был исключен из ростера UFC.

Тогда как Азат Максум победил Тайсона Нэма в дебютном для себя бою в сильнейшей лиге мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2029177-azat-maksum-dzhoshua-vanu-nadeyus-ufc-reshit-chto-ty-sleduyuschiy/

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