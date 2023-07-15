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Боец Азат Максум сделал вес перед дебютным боем в UFC

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Боец Азат Максум
Азат Максум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум успешно прошел процедуру взвешивания перед дебютным поединком в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

Так, 28-летний казахстанский боец уложился в лимит наилегчайшего дивизиона, показав на весах 57 кг. Его соперник американец Тайсон Нэм также сделал вес.

Напомним, что дебютный бой Азата Максума в сильнейшей лиге мира состоится 16 июля (ориентировочно в 06:00 утра по времени Астаны) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC on ESPN 49.

Отметим, что на счету казахстанского бойца 16 побед (из них 12 досрочно) в ММА и ноль поражений. Он становился чемпионом лиги Octagon.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028774-boets-azat-maksum-sdelal-ves-pered-debyutnym-boem-v-ufc/

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