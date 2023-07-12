Боец Азат Максум: Меня сравнивают с Хабибом? Нормально к этому отношусь

Азат Максум. Фото: OCTAGON

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум рассказал про предстоящий дебют в UFC и сравнение с Хабибом Нурмагомедовым, пишет Meta-ratings.ru.

Отметим, что поединок между Азатом Максумом и Тайсоном Нэмом состоится 16 июля (рано утром по времени Астаны) в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC On ESPN 49.

По словам казахстанского бойца, он попытается нокаутировать своего оппонента.

- Вы, как и Хабиб Нурмагомедов, дебютируете в UFC с рекордом 16-0. Как относитесь к такому сравнению?

- Отношусь нормально. Готов к бою и буду делать в нем свою работу.

- Ваш соперник Тайсон Нэм считается нокаутером. Что вы намерены сделать, чтобы нейтрализовать угрозу его ударов?

- Нэм — очень опытный боец, возрастной. Посмотрим по ходу боя, как противостоять ему. Может, навяжу свою борьбу, а если будет возможность, готов его нокаутировать.

- При подготовке к бою вы советовались с Жалмасом Жумагуловым, который его побеждал?

- Да, Жако мне как старший брат. Он дал мне советы, как нужно с ним драться. Главное, не стоять на одном месте, а постоянно двигаться туда-сюда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028388-boets-azat-maksum-sravnenie-s-habibom-normalno-k-etomu-otnoshus/