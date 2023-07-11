Боец Артем Резников: Я не матерюсь с 2014 года

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников заявил, что не употребляет матерную ругань с 2014 года. Он считает это ненужными словами, передает Youtube-канал Вестник ММА.

По словам Артема, когда человек не матерится, то у него увеличивается словарный запас.

"Я не матерюсь с 2014 года. У меня отец тоже не матерится 5-6 лет уже. Когда ты не материшься, у тебя словарный запас увеличивается. Это ненужные слова, слова-паразиты", – заявил Резников.

Напомним, что не так давно Артем Резников уступил в финале Гран-при АСА в легком весе, проиграв техническим нокаутом россиянину Эдуарду Вартаняну.

Также 31-летний казахстанский боец заключил новый контракт с лигой АСА (Absolute Championship Akhmat).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028236-boets-artem-reznikov-ya-ne-materyus-s-2014-goda/