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Келвин Гастелум рассказал, почему согласился на бой с Шавкатом Рахмоновым

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Боец Келвин Гастелум
Келвин Гастелум. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум объяснил, почему согласился на поединок с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передает Mmanews.com.

По словам 31-летнего американского бойца, в случае победы над Шавкатом Рахмоновым он станет претендентом на титул в полусреднем весе.

"Я все еще нахожусь в поисках золота, вот почему этот бой важен для меня. После победы все будут говорить обо мне, как об одном из претендентов на титул. Это главная причина, почему я решил принять бой с Рахмоновым.

Чувствую себя еще молодым, но мы все знаем, что это не так. В нашем виде спорта короткий срок существования. Сейчас я еще вижу окно, но оно очень скоро закроется. Хочу извлечь максимальную пользу из своей карьеры, чтобы не сидеть через 10-20 лет и думать об упущенных возможностях", - заявил Гастелум.

Напомним, что поединок между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027539-kelvin-gastelum-rasskazal-pochemu-soglasilsya-na-boy-s-shavkatom-rahmonovym/

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