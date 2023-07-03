Боец Артем Резников заключил новый контракт с лигой АСА

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников заключил новое соглашение с организацией АСА (Absolute Championship Akhmat) на четыре боя, пишет Вестник ММА.

По информации источника, контракт подписан на улучшенных условиях.

Ожидается, что следующий поединок Резников проведет против россиянина Али Багова, предположительно, в декабре текущего года.

Напомним, что не так давно в Сочи Артем проиграл в финале Гран-при АСА в легком весе представителю России Эдуарду Вартаняну техническим нокаутом в третьем раунде.

Это был последний поединок для 31-летнего казахстанского бойца в лиге АСА по старому контракту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027411-boets-artem-reznikov-zaklyuchil-novyy-kontrakt-s-ligoy-asa/