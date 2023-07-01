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"Шавкат получит хорошую проверку": Василевский высказался о бое Рахмонов - Гастелум

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Боец Вячеслав Василевский
Вячеслав Василевский. Фото: instagram.com/vyacheslav_vasilevskiy/

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением относительно поединка казахстанца Шавката Рахмонова против американца Келвина Гастелума, передает Metaratings.ru.

По словам шестикратного чемпиона мира по боевому самбо, этим боем Шавкат получит хорошую проверку своих амбиций.

"Шавкат очень уверенно двигается в UFC. Есть все предпосылки, что он может далеко пойти, в том числе стать чемпионом. Если он этого добьется, я не удивлюсь. Что касается Гастелума, то раньше он был очень крутым бойцом с хорошей борьбой. Возможно, в последнее время он выступал не так ярко, но имя и статус у него остались. В его лице Шавкат получит хорошую проверку своих амбиций, а если ее пройдет, то сделает заявку как претендент на титул", - заявил Василевский.

Напомним, что поединок Шавкат Рахмонов - Келвин Гастелум состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027187-shavkat-poluchit-horoshuyu-proverku-vasilevskiy-vyskazalsya-o-boe-rahmonov-gastelum/

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