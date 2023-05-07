Алджамейн Стерлинг победил в главном бою турнира UFC 288

Алджамейн Стерлинг. Фото: Giuseppe CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Действующий чемпион в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг победил соотечественника Генри Сехудо в главном бою турнира UFC 288, который состоялся в Нью-Арке (США), передает NUR.KZ.

Экс-чемпион Сехудо вернулся в октагон спустя три года. В 2020 году он объявил о завершении карьеры.

Поединок получился конкурентным и напряженным. Чемпион чаще попадал, доминировал в отдельных раундах. Сехудо же отметился тейкдаунами, попытками работать первым номером.

Бой прошел всю дистанцию. Мнения судей же разделились: 48-47 в пользу Сехудо и дважды по 48-47 в пользу Стерлинга.

Таким образом, Алджамейн успешно защитил свой титул чемпиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2019718-aldzhameyn-sterling-pobedil-v-glavnom-boyu-turnira-ufc-288/