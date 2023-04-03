Бой Шавката Рахмонова в UFC номинирован на звание лучшего в марте

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Мировой промоушен UFC (Ultimate Fighting Championship) внес поединок казахстанца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила в список номинантов на звание лучшего в марте, передает NUR.KZ.

Этот бой состоялся 4 марта в Лас-Вегасе (Невада, США). Он прошел в рамках турнира UFC 285. Поединок завершился досрочной победой казахстанца. Шавкат победил в третьем раунде, проведя удушающий прием.

Также в число номинантов вошли поединки Витор Петрино - Антон Туркаль, Джастин Гэтжи - Рафаэль Физиев, а также Си Джей Вергара - Даниэл Ласерда.

Отметим, что победа над Нилом стала для Шавката пятой в UFC. Общий же рекорд в MMA у Рахмонова составляет 17-0. Он по-прежнему является непобежденным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2015194-boy-shavkata-rahmonova-v-ufc-nominirovan-na-zvanie-luchshego-v-marte/