UFC 286: Эдвардс успешно защитил титул, Гейджи победил уроженца Казахстана

Леон Эдвардс. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В Лондоне (Великобритания) завершился турнир UFC 286, в главном бою которого встретились чемпион организации в полусреднем весе Леон Эдвардс и Камару Усман, передает NUR.KZ.

Третий поединок между бойцами прошел всю дистанцию. По итогам пяти раундов победу решением судей одержал Леон Эдвардс (48-46, 48-46, 47-47).

Тем самым британец успешно защитил титул UFC в полусреднем весе. Для Камару Усмана это поражение стало третьим в карьере при 20 победах.

В со-главном поединке встретились американец Джастин Гейджи и уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, ныне представляющий Азербайджан.

Бой продлился все три раунда. В результате двое из трех судей отдали победу Гейджи (29-28, 29-28), один насчитал ничью (28-28).

Таким образом, Джастин Гейджи одержал 24-ю победу в карьере при двух поражениях. Для Рафаэля Физиева это поражение стало вторым в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2013478-ufc-286-edvards-uspeshno-zaschitil-titul-geydzhi-pobedil-urozhentsa-kazahstana/