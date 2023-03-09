Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях впечатлен Шавкатом Рахмоновым

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо лестно отозвался о казахстанце Шавкате Рахмонове после его победы над Джеффом Нилом, передает NUR.KZ.

Генри отмечает, что Шавкат готов рисковать ради 100-процентного показателя финишей.

"Я впечатлен Шавкатом Рахмоновым, мягко говоря. Он готов рисковать, чтобы добиться досрочной победы (100% финишей). Не могу дождаться, когда увижу его против элиты", - написал Сехудо на своей странице в Twitter.

Напомним, что на счету Шавката Рахмонова 17 побед (все досрочно) в ММА. В UFC его рекорд составляет: 5-0. В последнем бою казахстанец победил американца Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2012328-eks-chempion-ufc-v-dvuh-vesovyh-kategoriyah-vpechatlen-shavkatom-rahmonovym/