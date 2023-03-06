"Бой года": появилась реакция бойцов на победу Рахмонова над Нилом

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Известные бойцы смешанных единоборств остались в восторге от поединка казахстанца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила на турнире UFC 285, передает NUR.KZ.

Напомним, что вчера на UFC 285 Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде. По итогам турнира поединок был признан "лучшим боем вечера".

В социальной сети Twitter многие известные бойцы поделились своим мнением относительно боя Рахмонова с Нилом:

"Вау! Какая драка! Это было весело!", - написал Бен Аскрен.

"Бой года", - написал Белал Мухаммад.

"Красивая работа, Шавкат", - написал Ян Блахович

"Это, безусловно, бой вечера на данный момент. Крутые ублюдки", - написал Джастин Гейджи.

"Вау, какой финиш, поздравляю Шавката!", - написал Гилберт Бернс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011921-boy-goda-poyavilas-reaktsiya-boytsov-na-pobedu-rahmonova-nad-nilom/