"Бой года": появилась реакция бойцов на победу Рахмонова над Нилом

Известные бойцы смешанных единоборств остались в восторге от поединка казахстанца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила на турнире UFC 285, передает NUR.KZ.
Напомним, что вчера на UFC 285 Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде. По итогам турнира поединок был признан "лучшим боем вечера".
В социальной сети Twitter многие известные бойцы поделились своим мнением относительно боя Рахмонова с Нилом:
"Вау! Какая драка! Это было весело!", - написал Бен Аскрен.
"Бой года", - написал Белал Мухаммад.
"Красивая работа, Шавкат", - написал Ян Блахович
"Это, безусловно, бой вечера на данный момент. Крутые ублюдки", - написал Джастин Гейджи.
"Вау, какой финиш, поздравляю Шавката!", - написал Гилберт Бернс.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011921-boy-goda-poyavilas-reaktsiya-boytsov-na-pobedu-rahmonova-nad-nilom/