Валентина Шевченко потеряла титул чемпионки UFC

Бой Валентина Шевченко - Алекса Грассо. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Валентина Шевченко из Кыргызстана потерпела сенсационное поражение на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США) и потеряла титул чемпионки в наилегчайшем весе, передает NUR.KZ.

Она проводила защиту пояса против Алексы Грассо из Мексики. Кульминация наступила в четвертом раунде. Грассо удалось успешно провести удушающий прием после ошибки Валентины.

Шевченко в восьмой раз проводила защиту титула. Грассо же впервые вышла на титульный бой.

Для Валентины данное поражение стало первым за последние десять поединков.

Напомним, что также на данном турнире выступил казахстанец Шавкат Рахмонов. Он одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом. В третьем раунде оппонент сдался во время проведения Шавкатом удушающего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011786-valentina-shevchenko-poteryala-titul-chempionki-ufc/