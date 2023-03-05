Рахмонов - Нил: появилось фото судейских записок

Бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

Рахмонов победил удушающим приемом в третьем раунде. После поединка стали доступы судейские записки. На всех трех карточках лидировал казахстанский боец.

Напомним, в третьем раунде каждый из бойцов имел возможность победить досрочно. Сначала плотно попал Нил. Рахмонов восстановился во время клинча. Затем уже казахстанец нанес тяжелый удар, но развить эпизод не смог.

После этого Шавкат успешно провел удушающий прием - американец сдался. Для казахстанца эта победа стала пятой в рамках UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011784-rahmonov-nil-poyavilos-foto-sudeyskih-zapisok/