Стала известна дата финального боя Гран-при АСА с участием Артема Резникова

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников узнал дату финального поединка Гран-при АСА в легком весе против россиянина Эдуарда Вартаняна, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы Absolute Championship Аkhmat, бой между бойцами состоится 16 июня на турнире АСА 159 в Сочи (Россия).

Напомним, что на пути к решающему поединку Артем Резников победил бразильца Дэйви Рамоса и россиянина Андрея Кошкина. Тогда как Эдуард Вартанян оказался сильнее южноафриканца Алейна Илунги и соотечественника Юсуфа Раисова.

Призовой фонд Гран-при АСА в легком весе составил миллион долларов. Ожидается, что победитель финального боя получит 200 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011558-stala-izvestna-data-finalnogo-boya-gran-pri-asa-s-uchastiem-artema-reznikova/