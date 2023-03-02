Шавкат Рахмонов: У Хабиба Нурмагомедова можно много чему научиться

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов поделился мыслями о бойцовских качествах экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает сайт Матч ТВ.

По словам Шавката, у Хабиба Нурмагомедова можно много чему научиться.

"Стилистически мы с ним разные. У него чисто борьба и контроль. Ударка у него неплохая, но он всегда борется. Хорошо делает то, что умеет. Конечно, у него можно много чему научиться - как он себя ведет, как переводит в партер. Его основные плюсы - это выносливость и давление. С помощью них он ставит соперников в неудобное положение", - заявил Рахмонов.

Напомним, что свой следующий поединок Шавкат Рахмонов проведет против американца Джеффа Нила на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 21 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011539-shavkat-rahmonov-u-habiba-nurmagomedova-mozhno-mnogo-chemu-nauchitsya/