"Спортивный интерес": Шавкат Рахмонов высказался о возможном бое с Чимаевым

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов прокомментировал возможный поединок против представителя Швеции Хамзата Чимаева, сообщает Youtube-канал Sportskeeda.

28-летний казахстанский боец заявил, что ему интересен бой с Чимаевым.

"Я не буду разочарован, если такой бой не состоится. Все зависит от ситуации. Если поединок будет, значит, мы подеремся, если нет, то ничего страшного. Для меня это спортивный интерес. Ничего личного с Хамзатом нет", - заявил Рахмонов.

Отметим, что Шавкат Рахмонов (16-0) и Хамзат Чимаев (12-0) ни разу не проигрывали в ММА.

Свой следующий поединок казахстанский боец проведет против Джеффа Нила на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 5 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2010312-sportivnyy-interes-shavkat-rahmonov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-boe-s-chimaevym/