Волкановски сохранил лидерство в P4P после поражения от Махачева

Александр Волкановски. Фото: Hans Gutknecht/Digital First Media/Los Angeles Daily News via Getty Images

Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски сохранил первое место в рейтинге (P4P) лучших бойцов вне зависимости от весовых категории, передает NUR.KZ.

На турнире UFC 284 в Перте (Австралия) Волкановски проиграл в конкурентном бою чемпиону организации в легком весе Махачеву единогласным решением судей.

Несмотря на это поражение руководство сильнейшей лиги мира сохранила позицию Александра в рейтинге Pound-for-pound. Ислам остался на второй строчке.

Список лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категории выглядит следующим образом:

1. Александр Волкановски

2. Ислам Махачев

3. Леон Эдвардс

4. Камару Усман

5. Исраэль Адесанья

6. Алекс Перейра

7. Алджамейн Стерлинг

8. Чарльз Оливейра

9. Брэндон Морено

10. Джон Джонс

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2009404-volkanovski-sohranil-liderstvo-v-p4p-posle-porazheniya-ot-mahacheva/