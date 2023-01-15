Боец Фрэнсис Нганну покинул UFC

Фрэнсис Нганну. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в тяжелом весе камерунский боец Фрэнсис Нганну не стал продлевать контракт с американской организацией, сообщает NUR.KZ.

По словам главы UFC Даны Уайта, Фрэнсис Нганну уходит в другую организацию, а его титул в тяжелом весе станет вакантным.

Теперь за чемпионский пояс сразятся Джон Джонс и Сирил Ган. Поединок состоится 4 марта на турнире UFC 285.

Отметим, что UFC и Фрэнсис Нганну длительное время вели переговоры, но так и не пришли к консенсусу.

"Я уже говорил вам раньше, что если ты не хочешь быть здесь, то не обязан. Я думаю, что сейчас Фрэнсис находится в положении, когда не хочет слишком рисковать. Он чувствует, что занимает хорошую позицию, в которой может драться с более слабыми оппонентами и зарабатывать больше денег. Мы позволим ему сделать это, освободим его от контракта и откажемся от своих прав на организацию его боев", - заявил Уайт после турнира UFC Fight Night 217.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2005413-boets-frensis-ngannu-pokinul-ufc/