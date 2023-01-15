Джон Джонс и Сирил Ган проведут бой за титул чемпиона UFC

Джон Джонс. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Мировой промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) объявил о титульном поединке в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом, передает NUR.KZ.

Об этом организация сообщила на своем официальном аккаунте в Instagram.

Большой поединок состоится в рамках турнира UFC 285, который пройдет 4 марта. Бойцы разыграют между собой вакантный титул чемпиона в тяжелом весе.

Стоит отметить, что Джонс был чемпионом UFC в полутяжелом весе. Ган в свою очередь являлся временным чемпионом в тяжелом весе.

В рамках предстоящего турнира выступит казахстанец Шавкат Рахмонов. Его соперником будет американец Джефф Нил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2005391-dzhon-dzhons-i-siril-gan-provedut-boy-za-titul-chempiona-ufc/