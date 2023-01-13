Умар Нурмагомедов об уходе Хабиба: Теперь лидерство в команде будет нести Ислам Махачев

Усман Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что после ухода Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА лидером команды станет Ислам Махачев, пишет Sport24.ru.

По словам Умара, Хабиб был жестким наставником, теперь он будет больше времени уделять семье.

"Теперь эта ответственность ложится на Ислама Махачева. Так как он чемпион UFC и теперь лидерство в команде он будет на себе нести. Это его ноша.

Хабиб на самом деле достаточно жесткий наставник, не прощает прогулов - ты должен стабильно тренироваться, но в команде уже все профессионалы, все выступают на высшем уровне, и нет того, кого нужно будет гонять из-под палки.

Каждый знает, чего хочет, к чему идет, и поэтому в команде все сохраняется. Единственное, Хабиб будет больше времени проводить дома, заниматься собой и семьей", – заявил Умар Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов полностью уходит из индустрии ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2005233-umar-nurmagomedov-ob-uhode-habiba-teper-liderstvo-v-komande-budet-nesti-islam-mahachev/