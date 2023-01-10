Хамзат Чимаев: После каждого боя мне обещают поединок за титул, но этого не произошло

Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев заявил о желании драться за титул. Однако ему в промоушене лишь только обещают чемпионский поединок, передает NUR.KZ со ссылкой на sportskeeda.com.

"Все хотят сейчас драться со мной. Но ведь я бросал вызов многим раньше, когда не был таким известным. И никто не хотел биться со мной, ссылаясь на травмы или еще что.

Конечно, я хочу драться за титул. После каждого боя мне обещают поединок за титул. Так говорили после встречи с Бернсом. Затем подрался с Холландом. И вновь я услышал, что мне дадут титульник. Не знаю, до сих пор этого не произошло. Все знают, что это легкий бой для меня. Мне просто не дают шанса разбить оппонента",- сказал Чимаев.

Добавим, что Чимаев в последнем бою досрочно победил Кевина Холланда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004846-hamzat-chimaev-posle-kazhdogo-boya-mne-obeschayut-poedinok-za-titul-no-etogo-ne-proizoshlo/