Хабиб Нурмагомедов полностью ушел из индустрии ММА

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил полностью уйти из индустрии смешанных единоборств, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт Za Khabiba.

Хабиб на своей странице в Instagram сделал репост публикации, в котором говорится, что он покидает мир смешанных единоборств.

"Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье", - говорится в записи.

Instagram stories Хабиба Нурмагомедова. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Напомним, что в 2020 году Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца. А по итогам прошлого года он был признан одним из лучших тренеров по ММА.

В 2022 году под руководством Хабиба Нурмагомедова и Хавьера Мендеса россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004537-habib-nurmagomedov-polnostyu-ushel-iz-industrii-mma/