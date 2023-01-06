Сергей Харитонов: Надеюсь, что бой Чимаев - Рахмонов состоится в этом году

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал возможный бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и представителем Швеции Хамзатом Чимаевым, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.ru.

Выступающий в лиге Bellator супертяжеловес считает, что Рахмонов более интересный соперник для Чимаева, чем американец Колби Ковингтон.

"Честно говоря, я не знаю, почему Колби Ковингтон отказался от поединка с Чимаевым. Но мне этот бой был бы не особо интересен. Гораздо интереснее был бы поединок Хамзат Чимаев – Шавкат Рахмонов. Надеюсь, он состоится в этом году", - заявил Сергей Харитонов.

Напомним, что Шавкат Рахмонов должен был 15 января провести бой против американца Джеффа Нила, но в итоге встречу перенесли на 4 марта.

Ранее появилась информация, что Колби Ковингтон отказался от поединка с Хамзатом Чимаевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004416-sergey-haritonov-nadeyus-chto-boy-chimaev-rahmonov-sostoitsya-v-etom-godu/