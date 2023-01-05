Джон Джонс намерен стать чемпионом UFC в 2023 году

Джон Джонс. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом дивизионе американский боец Джон Джонс намерен в этом году вернуться в октагон и вновь завоевать чемпионский пояс, передает NUR.KZ.

Американский боец оставил послание своим подписчикам на своей странице в социальных сетях. "Чемпион 2023", - написал Джон Джонс в Twitter.

Напомним, что Джон не выступал в UFC с февраля 2020 года, когда в упорном поединке одолел Доминика Рейеса. Позже Джонс освободил чемпионский титул в полутяжелом весе ради перехода в тяжелый дивизион.

Однако с тех пор американский боец еще ни разу не выступал. Ожидается, что Джонс проведет свой дебютный бой в тяжелом весе весной текущего года.

Всего на счету 35-летнего американского бойца 26 побед в 27 боях в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004289-dzhon-dzhons-nameren-stat-chempionom-ufc-v-2023-godu/