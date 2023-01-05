Жалгас Жумагулов: В UFC относятся к нам, как ко вторым-третьим сортам

Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов считает, что не проиграл последние два боя в UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-страницу Team_zhumagulov_official.

По словам Жалгаса, в американской организации в последнее время часто засуживают бойцов.

"Я был уверен, что выиграл бой у Джонсона. И также я был уверен, что выиграл бой у Молины. Вы сами видели, что не только у меня такие проблемы с судейством: сейчас, в последнее время, многих бойцов засуживали. В принципе, все это видели.

Я не знаю, почему так ко мне относятся. Возможно, потому что я - азиат: относятся к нам, как ко вторым-третьим сортам. Возможно, из-за этого", - заявил Жумагулов.

Напомним, что Жалгас Жумагулов идет из серии трех поражений. В последнем бою он проиграл раздельным решением судей Чарльзу Джонсону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004275-zhalgas-zhumagulov-v-ufc-otnosyatsya-k-nam-kak-ko-vtorym-tretim-sortam/