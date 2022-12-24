Сын Рамзана Кадырова успешно дебютировал в ММА (видео)

Хамзат Чимаев и Эли Кадыров. Фото: instagram.com/aca_mma/

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров победил в своем первом поединке по правилам смешанных единоборств, который прошел на турнире АСА 150, передает NUR.KZ.

Соперником 16-летнего Эли Кадырова был Ислам Акбаров - двукратный чемпион мира и России по армейскому рукопашному бою.

Бой сына главы Чечни продлился три минуты и завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Отметим, что секундантом Эли был топовый проспект полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев, с которым он вместе тренировался в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Эли Кадыров несколько раз дрался по правилам бокса. В ноябре 2021 года он провел поединок и досрочно победил представителя Северной Осетии Хетага Хаткарова.

В главной схватке турнира АСА 150 казахстанец Артем Резников победил удушающим приемом россиянина Андрея Кошкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2002903-syn-ramzana-kadyrova-uspeshno-debyutiroval-v-mma-video/