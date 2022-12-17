"Чуть больше шансов на победу имеет Арман": Петр Ян дал прогноз на бой Исмагулов - Царукян

Петр Ян. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший чемпион мира в легчайшем весе россиянин Петр Ян прокомментировал предстоящий бой казахстанца Дамира Исмагулова против армянина Армана Царукяна, пишет Metaratings.ru.

По словам российского бойца, этот бой продлится всю дистанцию, ведь оба бойца - волевые.

"Бой Царукяна с Исмагуловым будет очень интересным. Я думаю, что результат будет зависеть от того, кто сможет первым навязать свою тактику. Арман может грамотно работать в стойке, но и борьба у него на очень высоком уровне. Дамир будет стараться работать на дистанции, много двигаться и контратаковать.

Скорее всего, не стоит ожидать досрочного завершения поединка. Оба ребята волевые. Знаю их обоих, поскольку тренировался с каждым из них. Поэтому желаю показать хороший бой и обойтись без травм.

Что касается моего прогноза, то склоняюсь к тому, что чуть больше шансов на итоговую победу имеет Арман Царукян – оценю шансы 55 на 45 в его пользу", – заявил Ян.

Напомним, что поединок Дамир Исмагулов - Арман Царукян состоится 18 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 216.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001888-chut-bolshe-shansov-na-pobedu-imeet-arman-petr-yan-dal-prognoz-na-boy-ismagulov-tsarukyan/