"Чуть больше шансов на победу имеет Арман": Петр Ян дал прогноз на бой Исмагулов - Царукян

Бывший чемпион мира в легчайшем весе россиянин Петр Ян прокомментировал предстоящий бой казахстанца Дамира Исмагулова против армянина Армана Царукяна, пишет Metaratings.ru.
По словам российского бойца, этот бой продлится всю дистанцию, ведь оба бойца - волевые.
"Бой Царукяна с Исмагуловым будет очень интересным. Я думаю, что результат будет зависеть от того, кто сможет первым навязать свою тактику. Арман может грамотно работать в стойке, но и борьба у него на очень высоком уровне. Дамир будет стараться работать на дистанции, много двигаться и контратаковать.
Скорее всего, не стоит ожидать досрочного завершения поединка. Оба ребята волевые. Знаю их обоих, поскольку тренировался с каждым из них. Поэтому желаю показать хороший бой и обойтись без травм.
Что касается моего прогноза, то склоняюсь к тому, что чуть больше шансов на итоговую победу имеет Арман Царукян – оценю шансы 55 на 45 в его пользу", – заявил Ян.
Напомним, что поединок Дамир Исмагулов - Арман Царукян состоится 18 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 216.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001888-chut-bolshe-shansov-na-pobedu-imeet-arman-petr-yan-dal-prognoz-na-boy-ismagulov-tsarukyan/