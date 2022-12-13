Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов вылетел в США для подготовки к следующему бою в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

Об этом сообщила пресс-служба казахстанской бойцовской команды Dar Pro Team, членом которой является Рахмонов.

Ожидается, что следующим соперником Шавката станет 32-летний американский боец Джефф Нилл.

Бой между ними запланирован на 14 января 2023 года на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Отметим, что Шавкат Рахмонов в ММА идет без поражений. В его активе 16 побед, причем все досрочно. В UFC рекорд казахстанца составляет: 4-0.

В рейтинге полусредневесов UFC "Номад" занимает десятое место, а Джефф Нил - седьмое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001407-shavkat-rahmonov-vyletel-v-ssha-dlya-podgotovki-k-sleduyuschemu-boyu-v-ufc/