Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков: Хочу провести реванш с Владимиром Минеевым

Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Новоиспеченный чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков прокомментировал несостоявшийся бой с Фаридуном Одиловым и заявил о намерении взять реванш у Владимира Минеева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Вестник ММА.

Напомним, что ранее Даурен Ермеков должен был подраться с Фаридуном Одиловым в главном бою турнира Eagle FC 51 в Атырау. Но в последний момент боец из Таджикистана снялся с поединка, а казахстанец стал полноценным чемпионом организации в среднем весе.

"До последнего готовился к тому, что бой состоится, хотел этот поединок. Но после обеда сказали, что Одилов отказался из-за проблем со здоровьем. Я был готов, чтобы соперник вышел без карточки, но так получилось.

Все мы люди, бывает здоровье подводит, и мы должны к этому относиться с пониманием. Буду готов через три месяца, если Фаридун будет готов, то можем в другой стране, в другой лиге, мне без разницы. Но это не является принципиальным противостоянием, лишь спортивный интерес.

Пояс дадут, будем защищать, у меня вроде два боя еще по контракту. В лиге есть хорошие претенденты, но все идет к тому, что я хочу реванш с Владимиром Минеевым", - заявил Ермеков.

Отметим, что последнее поражение Даурен Ермеков потерпел от россиянина Владимира Минеева в сентябре 2020 года. После этого казахстанский боец одержал две победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001050-chempion-eagle-fc-dauren-ermekov-hochu-provesti-revansh-s-vladimirom-mineevym/